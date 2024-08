Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 06.08.2024 | 12:39 Uhr

In einer Demokratie ist nahezu nichts unumstritten und deshalb liegt dem gemachten Vorwurf immer ein gewisser "Beigeschmack" zugrunde, dass Demokratie doch eigentlich anders laufen müsste: Alsbaldige Abstimmungen über Dieses, Jenes u. noch was Anderes, gleich, ob es Kirchen sind, Bauvorhaben des Hoch- u. Tiefbaus, auch zum alsbaldigem Ende eines Streits.



Solange ein Teil der Aktiven nicht mitbekommen hat, dass nicht mehr ein gewisser Max Klaar - ein Antikommunist, wie er im Buche steht -, die Regie führt, sondern Vertreter der Ev. Kirche, solange sich nicht die Tatsache rumgesprochen hat, dass einer der Vorlagengeber des Versöhnungszentrums einer der Inspiratoren im House of One in Berlin ist - dem Lehr- und Gebetshaus der drei großen Weltreligionen - solange wird der Streit immer wieder ins Unsachliche abdriften.



Übrigens möchte ich Denjenigen sehen, der für seine eigene Überzeugung auf einen zweistelligen Millionenbetrag verzichtet, den Geldern Klaars.



Glückwunsch!