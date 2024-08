Kurze Strecke, kurze Züge - Neue Berliner S-Bahnlinie 15 fährt ab Dezember vorerst nur im Pendelverkehr

Mi 14.08.24 | 18:23 Uhr

Bild: dpa-Bildfunk/Monika Skolimowska

Die neue Anbindung des Berliner Hauptbahnhofs an den S-Bahn-Ring wird am 14. Dezember zwar eröffnet, allerdings ausschließlich als kurze Pendelstrecke zum Gesundbrunnen. Das berichtet die Berliner Morgenpost [Bezahlschranke].



S-Bahn-Chef Peter Buchner sagte dem Blatt, die sogenannte City-S-Bahn werde vorerst ausschließlich mit Kurzzügen zwischen Gesundbrunnen und dem Hauptbahnhof mit einem Stopp am Bahnhof Wedding im 10-Minuten-Takt pendeln. Dem Unternehmen zufolge sollen auf der Strecke Fahrzeuge der neusten Baureihe eingesetzt werden. Der Name der neuen "Stummellinie" lautet der S-Bahn zufolge S15.

Die ursprünglichen Pläne für die Anbindung sahen den Betrieb aus beiden Richtungen des S-Bahn-Rings S41/42 vor, also sowohl aus dem Norden vom Gesundbrunnen über Wedding, als auch vom Westen, also vom Westkreuz über Westhafen. Die Linie soll in einigen Jahren dann als "S21" den Hauptbahnhof aus beiden Richtungen mit dem Ring verbinden, also vom Hauptbahnhof weiter in Richtung Potsdamer Platz und im Süden dann die S41/42-Strecke am Bahnhof Schöneberg kreuzen.

Beide Abzweige fertig, aber nur einer wird befahren

Der S-Bahn zufolge sind zwar beide Abzweige auf den Nordabschnitt des S-Bahn-Rings, also sowohl Richtung Gesundbrunnen also auch Richtung Westhafen bereits gebaut worden, betrieben allerdings soll die Verbindung vorerst nur in eine Richtung, also nach Nordosten. Die entscheidende Einschränkung für die Fertigstellung der Strecke in beide Richtungen ist laut S-Bahn der Bahnsteig am Hauptbahnhof. Dieser sei zunächst nur als Interimsbahnsteig errichtet worden und gestatte den Betrieb nur mit Kurzzügen von vier Wagen. Wenn diese Züge dann auf den fahrgastreichen Ring fahren sollen, könne das zu Verspätungen und Verzögerungen auf dem Ring führen.



Auch sei die Kapazität auf dem westlichen Abschnitt des Rings mit den Ringbahnlinien S41 und S42, sowie mit der S46 und der S45 bereits ausgereizt und könne keine weitere Züge aufnehmen, teilte die S-Bahn mit. Ein Datum, bis wann der endgültige S-Bahnsteig am Hauptbahnhof fertig sein soll, wurde bislang nicht genannt. Voraussichtlich wird es wohl frühestens 2029 eine Anbindung aus westlicher Richtung an diese neue Hauptbahnhof-S-Bahn geben.