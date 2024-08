In der JVA Tegel können "Vollzugsstörer" in spezielle Isolationszellen gesperrt werden - länger als 24 Stunden allerdings nur, wenn das für die Sicherheit unerlässlich ist. Die durchschnittliche Unterbringungsdauer lag zuletzt bei 125 Tagen. Von Roberto Jurkschat

Ein zweiter Inhaftierter, den der Vollzugsbeirat bei einem Besuch der Isolationszellen im Mai 2023 traf, hatte in Kreuzberg drei Menschen in den Hals gestochen. Die Geschädigten überlebten, dennoch wurde der Mann wegen Mordes verurteilt. Nach einem körperlichen Angriff auf einen Mitgefangenen kam er in den "Bunker" - so heißen die besonders gesicherten Hafträume im Knastjargon. Laut Besuchsvermerk soll der Mann angekündigt haben, bis zum Ende seiner Haft in der Sicherungsstation zu bleiben.

Einer der Untergebrachten soll demnach einen Mitgefangenen in der Küche mit heißem Öl übergossen und einer Pfanne fast erschlagen haben. Versuche, den Mann in eine normale Zelle zurückzuverlegen, schlugen fehl, der Gefangene sei wieder gewalttätig geworden.

Eins vorweg: Niemand kommt ohne Grund auf die Sicherungsstation B1 in der JVA Tegel. Selbst der Berliner Vollzugsbeirat, der die Interessen der Inhaftierten gegenüber der JVA-Leitung und der Senatsjustizverwaltung vertritt, spricht von meist "sehr schwierigen" Gefangenen, die in den Isolationszellen im Erdgeschoss der Teilanstalt II sitzen.

Am Donnerstag nutzte ein verurteilter Mörder nach über 20 Jahren Haft seinen ersten unbegleiteten Ausgang zur Flucht. Am späten Samstagabend haben ihn Polizisten in Dahlwitz-Hoppegarten gefasst - der entscheidende Hinweis kam aus der Bevölkerung.

Der Dachdecker Mario K. etwa wurde 2015, ein paar Jahre nach einem bewaffneten Überfall auf eine Millionärsfamilie in Bad Saarow, zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Oktober 2019 fanden ihn Mitarbeiter morgens früh um halb fünf plötzlich im Hof der JVA. K. hatte die Gitterstäbe am Fenster seiner Zelle mit Chemikalien zertrennt und sich an der Fassade der Anstalt hinabgeseilt. Wie der Vollzugsbeirat bei der Begehung der in der Teilanstalt 2023 feststellte, wurde der Mann anschließend mehr als ein Jahr in eine Isolationszelle gesperrt.

Auf Anfrage von rbb|24 teilte die Senatsverwaltung für Justiz mit, dass die durchschnittliche Unterbringungszeit von Inhaftierten auf der Sicherungsstation seit Anfang 2023 bei 125 Tagen liegt. 22 Personen sind in dieser Zeit in den Räumen eingesperrt worden, eine davon länger als ein Jahr. Auch in früheren Fällen verbrachten Menschen teils mehrere Jahre im "Bunker".

Auch Gefangene mit Fluchtgefahr und andauernder Suizidalität können in diesen Räumen untergebracht werden. Dem Konzept der JVA zufolge sind gerade psychisch kranke Gefangene "erst in diesem Bereich für ein Arztgespräch und eine Behandlung erreichbar".

Die besonders gesicherten Hafträume in der Teilanstalt II sind die schärfste Maßnahme der Absonderung. In der Konzeption der JVA ist die Rede von einer "Sonderabteilung" , in die nach "besonderen Vorkommnissen" sogar Häftlinge aus anderen Gefängnissen verlegt werden können. In der Regel geht es hier um den Schutz des Personals und anderer Gefangener vor möglichen Gewalttaten.

Insassen können zur Beruhigung vorübergehend länger in ihren Zellen eingeschlossen werden , je nach Vorfall kann ihnen auch die Erlaubnis zum Arbeiten in der Werkstatt oder der Küche entzogen werden.

Ob Gefangene die Station verlassen dürfen oder nicht, werde in "angemessenen Abständen" überprüft. Laut einem Besuchsprotokoll des Vollzugsbeirates treffen Sachverständige nach Angaben der JVA einmal pro Monat eine Einschätzung, ob die Personen in den besonders gesicherten Hafträumen weiterhin ein Sicherheitsrisiko darstellen - oder ob man sie wieder in ihre normalen Zellen verlegen kann.

Gegen die Haftbedingungen in den besonders gesicherten Zellen hatten Gefangene in der JVA-Zeitschrift "Lichtblick" schon im Jahr 2012 protestiert. Der Trakt auf der Station B1 sei in der Lage, "die härtesten Männer klein zu machen".

Tatsächlich haben sich in den vergangenen Jahren mehrere Fachstellen besorgt über mögliche Gesundheitsgefahren der Isolationshaft geäußert. 2021 hatte eine Delegation der "Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter und unmenschlicher Behandlung" in Wiesbaden nach einer Begehung der Sicherungsstation in Tegel in einem Brief an die Berliner Justizverwaltung geschrieben: Psychiater oder Psychologen würden den Trakt nur einmal pro Woche besuchen heißt es darin. "Es sollen weiterhin alle Anstrengungen unternommen werden, die Gefangenen engmaschig zu betreuen, um gesundheitliche und psychische Beeinträchtigungen zu vermeiden."

Noch deutlicher wurde das "Europäische Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe" (CPT), das 2022 in einem Bericht vor "extrem schädigenden Auswirkungen auf die geistige, körperliche und soziale Gesundheit der Betroffenen" warnte.

"Besonders besorgniserregend" sei, dass in den damals vom Komitee besuchten Gefängnissen in Celle und Lübeck, Menschen in Einzelhaft an "schweren und anhaltenden psychischen Störungen litten und in der Justizvollzugsanstalt nicht adäquat versorgt werden konnten". Die Absonderung, so das CPT, sei offensichtlich nicht die passende Antwort auf ihre gesundheitlichen Bedürfnisse und habe wahrscheinlich sogar zu einer Verschlechterung ihres psychischen Zustands beigetragen.