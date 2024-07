Mit einem Fahndungsfoto sucht die Berliner Polizei [berlin.de] nach einem am Samstag entflohenen Straftäter aus der Justivollzugsanstalt (JVA) Tegel. Der 57-Jährige war bei einem begleiteten Ausgang zu seiner Mutter in Neukölln entkommen. Er habe einen Gang zur Toilette und "einen Augenblick der Unachtsamkeit" genutzt, um den zwei Justizbeamten durch die Wohnungstür zu entwischen, erklärte Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU).

Die Polizei bittet nun mit dem veröffentlichten Foto des Mannes um Mithilfe bei der Fahndung, wie sie am Mittwoch mitgeteilt hat. Der Gesuchte ist demnach 1,73 m groß, von korpulenter Gestalt, trägt einen Vokuhila und eine Brille. Außerdem hat er eine auffällige Tätowierung in Form eines Drachens am linken Oberarm. Die Behörden raten davon ab, sich dem Flüchtigen zu nähern oder ihn anzusprechen. Wer ihn sieht, soll demnach den Notruf 110 wählen.

Der Gesuchte wurde laut Justizverwaltung wegen Körperverletzung und Vergewaltigung zu fünf Jahren Haft verurteilt und hatte die Strafe bereits im Jahr 2015 abgesessen. Weil der Mann aber weiter als gefährlich gelte, sei er danach in die Sicherungsverwahrung der JVA Tegel gekommen. Diese konnte der Straftäter laut Justizverwaltung regelmäßig verlassen. 42 Ausgänge seien bislang unbeanstandet abgelaufen. Nun habe er sich vermutlich "spontan entschieden", zu fliehen, so Badenberg.