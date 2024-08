Berücksichtigt werden unter anderem die unerlaubte Einreisen über die deutsch-polnische Grenze in Brandenburg und auch über den Flughafen BER. Bei den "unerlaubten Einreisen" handelt es sich um Personen, die die legitimierenden Dokumente für die Einreise oder den Aufenthalt in Deutschland nicht vorlegen können, wie eine Sprecherin der Bundespolizei auf rbb-Anfrage sagte.

Bis Juli 2024 wurden demnach 6.547 unerlaubte Einreisen entdeckt. Das ist fast dieselbe Zahl wie im Vorjahreszeitraum. Die monatlichen Höchstwerte wurden in den vergangenen Jahren aber erst in den Herbstmonaten erreicht.

Im vergangenen Oktober wurden stationäre Grenzkontrollen an der Grenze zwischen Brandenburg in Polen eingeführt. Ende November vermeldete der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) eine sinkende Zahl unerlaubter Einreisen, laut ihm zeigten die Kontrollen Wirkung . Die aktuellen Daten zeigen aber, dass seit Februar ähnliche Zahlen und sogar leicht höhere als im Vorjahr erreicht werden.

An der Brandenburger Grenze zu Polen hat die Polizei nach Angaben der Sprecherin in der ersten Jahreshälfte rund 3.140 Menschen zurückgewiesen. Die Zurückführungen seien seit der vorübergehend wieder eingeführten Grenzkontrollen möglich und müssen durchgeführt werden, wenn Menschen die Dokumente für die Einreise in das Bundesgebiet nicht vorlegen können, so die Sprecherin weiter.

Ausnahmen gelten unter anderen für Asylsuchende. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums werden schutzbegehrende Drittstaatsangehörige weiterhin "grundsätzlich" an die zuständigen Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet.