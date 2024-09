Gegen einen 25 Jahre alten Mann, der einen 24-Jährigen im Juni in Wilmersdorf erstochen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage zum Landgericht Berlin wegen Totschlags erhoben.

Vor der Tat sollen der Angeschuldigte und der später Verstorbene mit zwei Bekannten Alkohol konsumiert haben, so Sebastian Büchner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. "Die beiden Männer sollen so auch miteinander in Streit geraten sein, bei dem sie sich mit kleinen Schnapsflaschen bewarfen, beleidigt und gegenseitig Flüche über die Mutter des jeweils anderen geäußert haben sollen", teilte Büchner mit.