25-Jähriger nach Tötungsdelikt in Berlin-Wilmersdorf festgenommen

Im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in der Wilmersdorfer Uhlandstraße hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Brandenburg gefasst. Ein Zeugenhinweis führte auf die Spur des 25-Jährigen.

Einen Tag nach einem tödlichen Angriff auf einen 24-jährigen Mann in Berlin-Wilmersdorf ist ein Tatverdächtiger in Brandenburg festgenommen worden.

Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten am Montag Medienberichte, wonach ein 25-Jähriger in einer Wohnung in Bernau (Barnim) gefasst wurde. Demnach führte ein Zeugenhinweis zu dem Mann. Die Brandenburger Polizei habe die Fahnder aus Berlin bei der Festnahme unterstützt.

Am Sonntagnachmittag war im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Wilmersdorfer Uhlandstraße ein schwer verletzter Mann von zwei Bewohnern entdeckt worden, er verstarb wenig später trotz Reanimation offenbar an Stichverletzungen. Die Polizei setzte eine Mordkommission ein.