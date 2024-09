Mensch stirbt in Köpenick bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Wohnhausbrand in Berlin-Köpenick ist am Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen.

Wie die Berliner Feuerwehr dem rbb sagte, wurden die Einsatzkräfte am Vormittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Dahlienstraße gerufen. Den Angaben zufolge war eine Person in dem Gebäude eingeschlossen. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Angaben zur Identität und zum Geschlecht der Person machte die Feuerwehr zunächst nicht.

Nach ersten Erkenntnissen brachen die Flammen in der Küche aus. Die Feuerwehr war mit 52 Kräften vor Ort im Einsatz.