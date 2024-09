Auf der Bülowstraße ist es in der Nacht auf Donnerstag zu tödlichen Schüssen gekommen. Dabei wurde ein Mann getötet, zwei weitere wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Durch Schüsse ist in der Nacht auf Donnerstag in Berlin-Schöneberg ein Mensch getötet worden, zwei weitere wurden verletzt. Das haben die Berliner Staatsanwaltschaft sowie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitgeteilt.



Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 1 Uhr in der Bülowstraße Ecke Potsdamer Straße. Es fielen mehrere Schüsse. Bei dem Opfer soll es sich um einen 42-jährigen Mann handeln, er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die beiden Verletzten seien im Alter von 44 und 42 Jahren und in Kliniken transportiert worden. Laut Feuerwehr ist einer der beiden schwer, der andere leicht verletzt.



Einer der Verletzten war ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft zufolge ein Begleiter des tödlich Getroffenen. Beim zweiten Verletzten deute vieles darauf hin, dass es sich um einen Unbeteiligten handelt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.