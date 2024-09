3 Milliarden Ausgaben sind einzusparen Berlin Dienstag, 10.09.2024 | 11:25 Uhr

29 Euro ticket (für mich über verbilligtes d-ticket möglich; aber bitte nur für bedürftige nicht für besserverdiener), Bibliothek soll in luxusbau in der Friedrichstr. ziehen, jetzt noch freiwilliger Reparaturbonus (für mich ein Problem, welches der Bund (und dieser EU-weit) regeln muss).



Ich dachte, Berlin müsste 3 Milliarden sparen? Und müsste dringend Geld in die Infrastruktur stecken? Z. B. Veraltete u-Bahnen usw.



Ich möchte auch vieles.... Kann mir auch nicht alles leisten...