In einem ersten Experiment mussten die Teilnehmer ihre Hand in eiskaltes Wasser tauchen. Sie wurden entweder von ihrem eigenen Hund, einer gleichgeschlechtlichen befreundeten Person begleitet oder waren allein. War der eigene Hund in der Nähe, wurde laut den Studienmachern die Schmerzintensität signifikant reduziert, die Schmerzbewältigung verbessert und die physiologischen Stressreaktionen verringert. Im Gegensatz dazu habe die Anwesenheit einer befreundeten Person keinen so starken positiven Effekt gehabt.

Die Studienergebnisse würden neue Perspektiven für den Einsatz von Therapiehunden in der Schmerztherapie eröffnen, so Erstautorin Mauersberger. Hunde könnten laut der Wissenschaftlerin künftig vermehrt in Krankenhäusern, bei Operationen oder in der täglichen Bewältigung von chronischen Schmerzen eingesetzt werden.

In Berlin sind laut Daten der Finanzämter mehr als 130.000 Hunde registriert. In Brandenburg gibt es noch mehr Hunde: Laut Angaben des Innenministeriums sind dort etwa 132.020 größere und schwere Hunde erfasst. Hunde unter 40 Zentimeter Schulterhöhe oder mit einem Gewicht unter 20 Kilogramm werden in Brandenburg nicht registriert - weswegen die tatsächliche Gesamtzahl deutlich höher sein dürfte.