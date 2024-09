Berlin verliert zum Jahresende einen bekannten Club: Die Betreiber des Watergate haben am Dienstagmorgen auf Instagram bestätigt, dass sie den Club an der Oberbaumbrücke Ende Dezember schließen werden. Sie werden den Mietvertrag demnach nicht verlängern.

Das Watergate an der Falkensteintraße in Friedrichshain-Kreuzberg gibt es seit 22 Jahren. Das "finale Closing" wird an Silvester stattfinden.

Die Betreiber begründeten den Schritt unter anderem mit steigenden Energie- und Mietkosten: "Unter einer ökonomischen Betrachtung und einer ehrlichen Beurteilung der aktuellen Situation für Clubs in Berlin, für uns die einzig sinnvolle und verantwortungsvolle Entscheidung." Die Szene kämpfe ums Überleben, hieß es weiter. Nach Corona habe das Geschäft nicht mehr so recht Fahrt aufgenommen.

Im August war schon bekannt geworden, dass die "Wilde Renate" in Berlin-Friedrichshain Ende 2025 schließen wird. Der Mietvertrag des Clubs wurde nach Angaben der Betreiber nicht verlängert.

In den vergangenen Jahren mussten bereits mehrere Clubs in Berlin schließen, beispielsweise Ende 2023 das "Mensch Meier" an der Storkower Straße, 2021 das "Rummels Bucht" in Lichtenberg, außerdem das "Rosi's", die "Griessmühle", das "Magnet" und das "Musik & Frieden".