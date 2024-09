Am Einstein-Gymnasium in Potsdam kam es am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz mit Spezialkräften. Am Nachmittag war der Einsatz einem Sprecher zufolge beendet.

In der vergangenen Woche hatte es Bombendrohungen an mehreren Schulen in Brandenburg gegeben, zu denen der Staatsschutz derzeit ermittelt. Die Polizei im Westen Brandenburgs war am 9. September von 16 Schulen über inhaltlich identische E-Mails mit bedrohlichem Inhalt informiert worden.

Betroffen waren 13 Schulen in Brandenburg an der Havel, zwei in Potsdam und eine in Kleinmachnow im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Die Polizei überprüfte an jeder der betroffenen Schulen vor Ort, ob die Sicherheit gefährdet sei, fand aber keine Indizien. In vereinzelten Fällen kam es zu Unterrichtsausfall.