Nach Bombendrohungen an mehreren Schulen in Brandenburg ermittelt der Staatsschutz. Man werde zunächst die Motivlage prüfen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Der Staatsschutz ermittelt beim Verdacht politisch motivierter Straftaten.

Die Polizei im Westen Brandenburgs war am Montag von 16 Schulen über inhaltlich identische E-Mails mit bedrohlichem Inhalt informiert worden. Betroffen waren 13 Schulen in Brandenburg an der Havel, zwei in Potsdam und eine in Kleinmachnow im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Die Polizei überprüfte an jeder der betroffenen Schulen vor Ort, ob die Sicherheit gefährdet sei, fand aber keine Indizien. In vereinzelten Fällen kam es zu Unterrichtsausfall.