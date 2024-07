Mutmaßlich Brandanschlag auf Gymnasium in Berlin-Mitte verübt

So 14.07.24 | 17:34 Uhr

imago-images.de/xlaranikx via imago-i

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag offenbar einen Anschlag auf das Gymnasium Tiergarten in Berlin-Mitte verübt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, gab es an dem Schulgebäude keine großen Schäden, allerdings sei die Technik in dem Raum erheblich beschädigt worden.

An die Fassade wurden nach rbb-Informationen zudem Parolen wie "Gaza will be free" und "Brennt Gaza brennt Berlin" gesprüht. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung übernommen.

Das Gymnasium Tiergarten war vor einigen Wochen in die Schlagzeilen geraten, weil es die geplante Abiturfeier wegen angekündigter pro-palästinensischer Proteste abgesagt hatte. Der Gaza-Krieg hat an den Berliner Schulen zu einer teils angespannten und aufgeladenen Stimmung geführt.