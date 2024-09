Nördlich von Luckenwalde (Teltow-Fläming) ist am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Waldbrand ausgebrochen. Das bestätigte Brandenburgs stellvertretender Waldbrandschutzbeauftrage Philipp Haase dem rbb. Demnach brennt nahe Ruhlsdorf "normaler Wirtschaftswald". Nach Angaben der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel sind derzeit etwa vier Hektar betroffen.

Mit enormer Hitze geht der Sommer in Berlin und Brandenburg in die Verlängerung. Fast 35 Grad wurden in Potsdam Anfang September zuletzt 1895 gemessen. Am Mittwoch war es dort noch heißer. Auch andernorts wurden neue Rekorde aufgestellt.

Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist aktuell überall hoch bis sehr hoch. In dreizehn von 14 Brandenburger Landkreisen herrscht am Donnerstag die höchste Gefahrenstufe, wie das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt auf seiner Internetseite mitteilte. Nur im Kreis Barnim wird die Waldbrandgefahr demnach als "hoch" statt "sehr hoch" eingestuft. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt für fast alle Messstationen in Brandenburg die höchste Gefahrenstufe an.

Der Boden sei ohnehin schon ausgetrocknet gewesen, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Brandenburgs, Raimund Engel. Die Gefahr für Waldbrände sei auch wegen teilweise heftiger, böiger Winde so hoch.

Am Mittwoch hatten die Meteorologen an manchen Orten in Brandenburg und Berlin Rekordwerte gemessen: Potsdam etwa verzeichnete mit einem vorläufigen Wert von 35 Grad eine neue Höchsttemperatur an einem 4. September. Das spätsommerliche Wetter wird laut DWD bis zum Wochenende anhalten und damit auch die sehr hohe Waldbrandgefahr.