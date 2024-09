Hitzewarnung - Temperaturen steigen am Mittwoch auf bis zu 35 Grad

Mi 04.09.24 | 09:19 Uhr

Fast 35 Grad wurden in Potsdam in der ersten Septemberwoche zuletzt im 19. Jahrhundert gemessen. Dieser Wert könnte nun wieder erreicht werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Berlin und Brandenburg vor extremer Hitze.

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg können am Mittwoch auf bis zu 35 Grad steigen. Für die Region (bis auf die Uckermark) hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Hitzewarnung herausgegeben. Demnach wird "insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Berlin" vor der Hitze gewarnt. "Wir kriegen die heißestmögliche Luft, die uns erreichen kann", sagte Andreas Arndt, Metereologe des ARD-Wetterkompetenzzentrums. Das sei zwar keine Ausnahmeerscheinung. "Wenn wir auf die letzten Jahre schauen, gibt es immer wieder neue Rekorde für das erste Monatsdrittel. Aber in der Summe ist das schon ungewöhnlich", so Arndt. Von der Prignitz bis zum Fläming wird es wolkig, dort können Schauer und Gewitter auftreten. Es weht auch ein leichter Wind.

Abkühlung in Seen

Nach Angaben des DWD kann Hitzebelastung zu gesundheitlichen Problemen führen. Für etwas Abkühlung kann beispielsweise das Baden in Seen sorgen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) informiert durch regelmäßige Messungen über die Wasserqualität mit einer Karte. Zum Baden geeignet sind aktuell unter anderem der Jungfernheidesee, der Müggelsee und der Flughafensee. Beispielsweise an den Badestellen Grunewaldturm, Schmöckwitz und der Bammelecke wird davon abgeraten.

