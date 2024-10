In Berlin und Brandenburg ist in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Lehramtsstudierenden gestiegen - in der Hauptstadt noch deutlicher als im Nachbarland.



Nach Angaben des Landesamtes für Statistik vom Dienstag studierten in Berlin im Wintersemester 2014/15 exakt 9.719 Menschen Lehramt. Im Wintersemester 2023/24 waren es demnach fast doppelt so viele: 17.673.



In Brandenburg war der Anstieg nicht so deutlich. Hier studierten im Wintersemester 2014/15 4.211 Menschen Lehramt. Im Wintersemester 2023/24 waren es 4.606 Menschen. Der Höchststand der vergangenen zehn Jahre war im Wintersemester 2021/22 erreicht, als 4.668 Leute in Brandenburg Lehramt studierten.