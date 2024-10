Sternwarten in der Region veranstalten lange Nacht der Astronomie

Zur Langen Nacht der Astronomie am Samstag bieten Sternwarten in Berlin und Brandenburg die Möglichkeit, Himmelsobjekte per Teleskop zu entdecken.

Bei guten Voraussetzungen sei dies sogar mit dem bloßen Auge möglich, teilte das Zeiss-Großplanetarium in Berlin-Prenzlauer Berg mit. So könnten etwa der Komet Tsuchinshan-Atlas oder die Planeten Jupiter und Saturn zu sehen sein. Zum Programm der Langen Nacht gehört auch ein Livestream, in dem Expertinnen und Experten aus verschiedenen Planetarien und Sternwarten Himmelsphänomene erklären.