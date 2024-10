Eine bekannte Aussteigerin aus einem kriminellen arabischstämmigen Clan ist in Berlin angegriffen und schwer verletzt worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Freitag.

Der Fall könnte besonders brisant sein, weil die Frau unter dem Pseudonym Latife Arab im März ein Buch über ihren schon länger zurückliegenden Ausstieg im Alter von 28 Jahren aus ihrer offenbar gewalttätigen Großfamilie veröffentlichte: "Ein Leben zählt nichts - als Frau im arabischen Clan".

In dem Buch, das in vielen Medien besprochen wurde und sich laut den Bestsellerlisten zahlreich verkaufte, schildert sie die kriminellen Geschäfte ihres früheren Clans im Ruhrgebiet mit Drogenhandel, Diebstählen, Überfällen, Menschenhandel, Schutzgelderpressung und Sozialhilfebetrug. Und sie schrieb über ihre persönliche Tragödie als Frau und vierfache Mutter in der Großfamilie, in der sie nach ihren Darstellungen zwangsverheiratet, vergewaltigt und immer wieder verprügelt wurde. Sie überlebte demnach Mordversuche, hatte Suizidgedanken und flüchtete ins Frauenhaus. Der Ausstieg besonders von Frauen aus den Clans wird als Verrat gesehen, Aussteiger leben in Gefahr.