In einer Privatschule in Berlin-Spandau ist ein Schüler an Diphterie erkrankt.

Laut Medienberichten handelt es sich um einen 10-jährigen Jungen, der nicht gegen Diphterie geimpft ist und aus dem Landkreis Oberhavel stammt.

Bei der Krankheit bilden sich weiß-graue Beläge im Hals und Rachen, die in jedem zehnten Fall trotz Behandlung tödlich endet. Diphtherie ist hochansteckend und deswegen meldepflichtig. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder einzelne Fälle. So traten in Berlin und Brandenburg in diesem Jahr jeweils zwei Fälle auf. Im Jahr 2023 waren es in Berlin ebenfalls zwei und in Brandenburg elf Fälle.