Vergilbte Bücher liegen auf den alten Schultischen, Kritzeleien erzählen von längst vergangenen Schwärmereien, Staub tanzt in der Luft. Durch das alte Schulgebäude hallt seit über 16 Jahren kein Kinderlachen mehr. Der Geruch alter Möbel erfüllt die Luft. Der DDR-Bau versprüht seinen typischen Charme, eingerahmt von herbstlich verfärbten Bäumen. Es ist leise hier, fast still. In Freyenstein, einem von 18 Ortsteilen von Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) im nördlichen Brandenburg, leben aktuell 801 Einwohner. Kein Supermarkt, keine Tankstelle, dafür viel Idyll. Es wirkt, als würde sich hier nicht viel regen - aber das täuscht.

Nach einem gescheiterten Versuch, in Freyenstein endlich wieder einen Supermarkt zu eröffnen, wagen die Einwohner jetzt einen neuen Versuch, dem Ort mehr Leben einzuhauchen. Gelingen soll das mit der Neueröffnung der Grundschule. "Wir haben uns mal so umgehört, wie die Bevölkerung dazu steht. Tatsächlich war die Rückmeldung sehr positiv, da wir ja dieses Schulgebäude haben und das wieder mit Leben zu füllen, wäre toll. Die Eltern waren auch sofort begeistert. Also haben wir gesagt: ok, versuchen wir es anzupacken", erzählt die Ortsvorsteherin Christa Ziegenbein über den ersten Vorstoß.

Aus der Idee wurde Ernst, als sie einen Freien Träger finden konnten, der sich dem Projekt Neugründung annehmen will: das Jugend- und Sozialwerk Oranienburg. Der Träger betreibt mehr als 70 Kitas, hat aber auch schon Erfahrung mit Schulneugründungen. Die erste Grundschule hatte der Träger 2006 in Hohen Neuendorf gegründet, danach kamen weitere Schulen in Oranienburg und in Rosenow (Mecklenburg-Vorpommern) dazu. Auch in Freyenstein sei eine Schulgründungen gut machbar, aber auch ziemlich kompliziert, erzählt die Geschäftsführerin Renate Ulbricht. Erster Punkt: das Schulhaus. Das gehört nämlich bisher der Stadt Wittstock/Dosse.

Eine große Herausforderung könnte aber auch das Bauliche werden. Die größten Faktoren seien Heizung und Elektrik, die müssen auf jeden Fall grunderneuert werden. Die Geschäftsführerin des Trägers hatte schon beim ersten Termin mit den Freyensteinern ein gutes Gefühl, sagt sie und will jetzt mit aller Kraft ein Positivbeispiel schaffen. "Es kommt etwas zurück in den Ort. Es geht nichts, es kommt. Und es ist eine Schule, die kommt." Für die Unternehmerin sei das Grund genug, um es zumindest zu versuchen.

Trotz allem soll die Schule zum kommenden Schuljahr 2025/2026 eröffnet werden. "Im Grunde genommen habe ich ein Dreivierteljahr Zeit, um das hinzukriegen. Das wird schon sportlich. Ich habe aber festgestellt, dass wir, gerade wenn wir diesen Druck haben, immer am besten arbeiten. In der Vergangenheit war das jedes Mal so", sagt Renate Ulbricht. Rund 2,5 Millionen Euro wolle der Träger in die Neugründung investieren. Ein Vorhaben, das sich wirtschaftlich erst einmal nicht rechne, so Ulbricht. "Dass wir hiermit kein Geld verdienen werden, ist klar. Schulen sind generell keine Einrichtungen, mit denen man viel Geld verdient. Darauf kommt es mir in diesem Fall aber nicht an."

So ein Projekt könne man sich nur leisten, wenn das Unternehmen insgesamt gut dastehe. Durch die Kitas und Schulen, die der Träger in den vergangenen 26 Jahren eröffnet hat, sei das also möglich. Ein Risiko bleibe es dennoch. Bei einer Freien Schule, wie diese eine werden würde, kommt hinzu, dass sie sich die ersten beiden Jahre komplett selbst finanzieren muss. Erst danach können Anträge auf staatliche Förderung gestellt werden.