Do 28.11.24 | 09:52 Uhr

Ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer ist zwei Tage nach einem Unfall mit einem Autofahrer in Berlin-Wedding im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 25-Jährige mit seinem E-Scooter in der Nacht auf Dienstag gegen 1:45 Uhr vom Eckernförder Platz kommend bei Rot über einen Fußgängerfurt gefahren. An der Seestraße Ecke Nordufer fuhr ihn dann ein 43-jähriger Autofahrer an, der auf der Seestraße unterwegs war. Laut Polizei wurde der E-Roller-Fahrer durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert.