Auf der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg ist am frühen Dienstagmorgen ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.



Wie die Polizei mitgeteilt hat, überquerte der 38-Jährige die Landsberger Allee in Richtung Herbert-Tschäpe-Straße. Dort wurde er von einem Pkw erfasst, der nach bisherigem Kenntnisstand mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Dessen 20-jähriger Fahrer kam nach unbestätigten Meldungen in ein Krankenhaus.



Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Landsberger Allee stadteinwärts für fünf Stunden gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt jetzt in dem Fall.