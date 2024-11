Dahme-Spreewald - Starker Frauen-Überschuss beim ersten Rentner-Single-Treff in Lübben

Di 19.11.24 | 13:24 Uhr

rbb/Screenshot Audio: Antenne Brandenburg | 19.11.2024 | Aline Anders-Lepsch | Bild: rbb/Screenshot

Einsamkeit ist ein Problem. Rausgehen, fremde Menschen ansprechen und vielleicht eine neue Liebe finden - ab einem bestimmten Alter nicht so leicht, vor allem auf dem Land. Deshalb ist nun in Lübben ein Rentner-Single-Treff gestartet - mit großem Zulauf. Von Isabelle Schilka



Ein Samstagnachmittag in einer Kleingartenanlage Lübben im Dahme-Spreewald-Kreis. Topf und Deckel sollen hier bei einem Rentner-Single-Treff zusammenfinden, in den Räumen der Garten- und Siedlerfreunde. Organisator Frank Grimm sorgt für die passende Stimmung, serviert den Kaffee. Grimm weiß: Einen potenziellen Partner kennenzulernen ist keine leichte Aufgabe. "Wenn ich jetzt beispielsweise einkaufen gehe und sehe eine Frau, dann quatsche ich die ja nicht an der Tiefkühltruhe an und sage 'Das Hähnchen wollte ich haben', nur um ins Gespräch zu kommen." Im Alter sei das wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, sagt er, "weil man das Flirten verlernt hat".

Frank Grimm serviert Kaffee | Bild: rbb/Screenshot

"Frauen untereinander können auch viel Spaß haben"

Insgeamt 36 Senioren werden an diesem Tag kommen. Die Ersten sind schon eine Stunde eher da, vor dem offiziellen Start. Die besten Plätze sichern, um zu schauen, was der Markt so hergibt? "Nein, der Markt spielt keine Rolle mehr", sagt Ursula Krischock, eine der Teilnehmerinnen. Umso mehr spielt die Stimmung für die Damen an ihrem Tisch eine Rolle. "Wir haben uns jetzt so gefunden und das ist sehr schön", sagt sie. "Frauen untereinander können auch viel Spaß haben." Ein gutes Argument, herrscht bei dem Treff in Lübben an diesem Tag doch ein deutlicher Frauenüberschuss. Nur eine Handvoll Männer haben sich entlang der Tische verteilt.

"Na jetzt haben wir ja 'ne männliche Person am Tisch, mal sehen, was da wird", sagt Heidrun Meußler, "wir sind ja alles Frauen hier, mal sehen, wie sich das entwickelt." Die einzige männliche Person am Tisch, das ist Norbert Brückner. Und der ist froh über diese Kennenlernmöglichkeit. "Auf dem Lande findet man auch keinen Anschluss, da sind Frauen meist nur unter sich, wenn sie mal ein Kaffeekränzchen machen", sagt er. Das Rentner-Single-Treff sei "mal was anderes."



Deutlich mehr Frauen als Männer sind zum Treff gekommen. | Bild: rbb/Screenshot

Treff ohne Druck

Mal was anderes, das dachte sich auch Organisator Frank Grimm, als sich sein Schwiegervater nach dem Tod seiner Frau wieder eine Partnerin gewünscht hat. So etwas wie ein Senioren-Tanz-Café gibt es in Lübben nicht. Und Kennenlernseiten im Internet verlangten vor allem eins: Geld. Darum hat der Schwiegersohn die Sache einfach selbst in die Hand genommen. "Es sind zwei Stunden, drei Stunden, einfach mal alles ringsum vergessen." Zusammensitzen, Kaffee trinken, ein bisschen quatschen - und das ohne Druck. "Also hier muss keiner Hand in Hand rausgehen." Manchmal ist es auch nur die Suche nach freundschaftlicher Geselligkeit, jemandem, mit dem man sich abends unterhalten kann, der auch mal im Garten hilft, sagen manche, die gekommen sind.



Einfach mal raus aus dem Haus, Neuigkeiten aus der Stadt erfahren und alte Bekannte wiedertreffen - auch dafür ist der Single-Nachmittag da. "Ich finde es eine ganz prima Maßnahme, gerade für Alleinstehende", sagt Teilnehmer Günter Schnelle. Man sei nicht darauf aus, jemanden kennenzulernen, sagt er. "Aber wenn sich was ergeben sollte... aber erstmal ist die Geselligkeit selber wichtig."



An diesem Samstagnachmittag hat zwar kein Deckel zum Topf gefunden, aber sich kennenzulernen braucht eben Zeit. Dass der Bedarf da ist, zeigt die Nachfrage. Zur Premiere im Oktober hatte Organisator Frank Grimm mit zehn Teilnehmern gerechnet, am Ende waren 35 Rentner und Rentnerinnen gekommen. Und so soll es den Rentner-Single-Treff schon bald wieder geben. Die nächste Auflage ist für den 14. Dezember geplant.

Sendung: rbb24 Brandenburg Aktuell, 17.11.2024, 19.30 Uhr