Die Mutter von Christin Bauer ist schwerkrank. Einmal im Monat muss sie deshalb zur Behandlung in eine Spezialklinik. Während der Fahrt muss sie mit Sauerstoff versorgt werden. Der Arzt hatte dafür eine Verordnung geschrieben und die Kasse den Transport bewilligt. Die Strecke zwischen Wohnung und Klinik ist rund 21 Kilometer lang.

Christin Bauer setzte sich also ans Telefon, rief fünfunddreißig private Transportunternehmen an. Ohne Erfolg: "Es wurde mir gesagt, dass dieser Weg sehr weit ist und dass ich deshalb für diese Strecke wohl niemand finden werde. Ich habe das so verstanden, dass die Kassen zu wenig bezahlen und sich das deshalb für die Firma nicht lohnt. Außerdem hat man mir gesagt, dass ich mir ein anderes Krankenhaus suchen soll, was nicht so weit weg liegt. Aber das ist für meine Mutter keine Option."