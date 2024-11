Machetenangriff in Seniorenheim am Schäfersee

In einem Seniorenheim in der Stargardtstraße am Schäfersee in Berlin-Reinickendorf sind am Samstag zwei Personen verletzt worden.

Wie die Polizei dem rbb sagte, soll ein Bewohner eine Person mit einer Machete angegriffen haben. Beide - Opfer und Täter erlitten Verletzungen - das Opfer musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nähere Einzelheiten zur Tat teilte die Polizei mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen noch nicht mit. Laut der "B.Z." soll ein Senior auf seine Tochter losgegangen sein. Der Tatverdächtige wurde laut Polizei festgenommen- auch er musste medizinisch behandelt werden.