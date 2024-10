ZDW Montag, 28.10.2024 | 14:03 Uhr

Zur Inflation:

Kann sich ja jeder ausrechnen, was er/sie an Rente bräuchte, wenn Miete und Warenkorb jedes Jahr 3% (mit Zinseszins) steigen!



Zu den Kosten:

Oftmals liegt der Personalschlüssel Nachts bei 30:1, und Tags bei 10-15:1, was m.E. bedeutet, das 30 Insassen maximal das Gehalt von 3 Pflegern zahlen.



Das macht je nach Pflegegrad zwischen 271-652€ pro Nase, dazu kommt i.d.R. ein winziges Zimmer 10-20m², für das m.E. (da keine Küche) auch keine hohe Miete verlangt werden kann, dazu "Services" wie Wäsche waschen und Essen (fürs Essen bekommen Großküchen i.d.R. wenige €/Tag, was zu entsprechend mieser Qualität führt!), sowie Verwaltung, Strom (wird minimal sein), Nebenkosten, und Material (Windeln u.ä.) was in der Summe aber die hohen Kosten niemals Rechtfertigen kann, und auch 1x im Jahr ne Butterfahrt, sollte es nicht so teuer machen.



Vorstandsgehälter, Mercedes SL Firmenwagen, etc machen den Braten Fett!!!