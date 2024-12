Türkische Airline bietet ab 2025 Döner im Flugzeug an

So 22.12.24 | 11:02 Uhr

Die türkische Fluggesellschaft Corendon will auf ihren Flügen zwischen Deutschland und der Türkei bald Döner anbieten. Das sagte ein Manager des Unternehmens, wie ein türkisches Medium berichten [ "Türkiye Today" | Artikel auf Englisch ].

Das Angebot sei eine Premiere in der Branche, heißt es bei "Türkiye Today". Die Nachricht habe Corendon-Manager Atilay Batu unter der Woche auf einer Pressekonferenz am Flughafen von Istanbul verkündet.

"Unser Gedankengang war einfach: Was essen die Menschen in Deutschland am meisten? Da ragt türkischer Döner deutlich heraus", wird Batu zitiert. "Sowohl unsere türkischen als auch unsere deutschen Passagiere lieben es." Geliefert werden soll der Döner von einer deutschen Firma, wie Batu erzählte.

Corendon fliegt ab März vom Flughafen BER nach Antalya und ab Juni nach Izmir.