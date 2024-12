Für den Haushaltsstreit über Klassenfahrten an Berliner Schulen gibt es jetzt eine Lösung. CDU und SPD im Abgeordnetenhaus einigten sich am Donnerstagabend darauf, den Schulen mehr Spielraum zu geben, um Reisekosten für Lehrkräfte zu finanzieren. Das sagte die bildungspolitische Sprecherin der SPD, Maja Lasic, dem rbb.

Angesichts der Sparpläne der schwarz-roten Regierung hatten kürzlich die Berliner Schulleiterverbände gewarnt, im kommenden Jahr müsse die Hälfte aller Reisen ausfallen. Denn die Bildungsverwaltung will das Geld, das sie für Reisekosten von Lehrkräften ausgibt, in Zukunft strikt deckeln und jedem Bezirk einen festen Betrag zuweisen. Ein Überziehen des Budgets, wie es in der Vergangenheit regelmäßig vorkam, soll nicht mehr möglich sein. Unter anderem in Steglitz-Zehlendorf sind die Mittel für 2025 schon jetzt komplett ausgegeben, so dass manche Schulen leer ausgehen würden.

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) begrüßte die Einigung der Regierungsfraktionen im Abgeordnetenhaus. "Mehr Flexibilität für Schulen und ihre Budgets - das entspricht einer Forderung, die ich bereits seit längerem vertrete", sagte Günther-Wünsch dem rbb. Die eigenständige Verwaltung der Mittel könne Schulen wichtige Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Gleichzeitig wies die Senatorin darauf hin, eine "sorgfältige Prüfung der konkreten Umsetzung" sei "unerlässlich".

Noch am Dienstag hatte Günther-Wünsch erklärt, es sei in Berlin zurzeit rechtlich nicht möglich, dass Schulen Geld innerhalb verschiedener Finanztöpfe verschieben. Dies werde aber nun geprüft. Vorbild könnte Hamburg sein, wo es schon länger ein flexibles Schulbudget gibt. Die SPD-Abgeordnete Lasic sagte dem rbb, das Haushaltsgesetz werde entsprechend geändert.