Die Vertreter aller Berliner Schulleiterverbände warnen davor, dass im kommenden Jahr rund die Hälfte aller Klassenfahrten ausfallen könnte. In einer Pressemitteilung vom Montag schreiben sie, dass in den vergangenen Jahren etwa doppelt so viel für Klassenfahrten ausgegeben worden sei, als im Etat dafür vorgesehen war. Weil die schwarz-rote Koalition den Etat für Klassenfahrten nun deckeln will, würden massenweise Reisen ausfallen, so die Schulleitervereinigungen.

In Steglitz-Zehlendorf und Lichtenberg sei das Budget für Klassenfahrten bereits jetzt überzogen, sagte Sven Zimmerschied von der Vereinigung der Berliner ISS Schulleiterinnen und Schulleiter (BISSS) dem rbb. In Charlottenburg-Wilmersdorf gebe es lediglich noch Budgetreste, weil einige Schulen ihren Etat bereits überzogen hätten. Die Folge sei, dass alle anderen Schulen im Bezirk ihr Budget für das kommende Jahr um ein Drittel gekürzt bekommen haben.