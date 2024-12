Ein Berliner Kunstsammler ist zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden, weil er ein gefälschtes Bild des Künstlers Andy Warhol verkauft hat. Das teilte das Landgericht Berlin rbb|24 auf Anfrage am Freitag mit. Demnach ist das Urteil in dem Prozess bereits am Dienstag gefallen.

Laut Staatsanwaltschaft bot der 69-Jährige einen im Internet für 676 Dollar erworbenen Siebdruck mit dem Motiv eines Kunstwerkes von Andy Warhol (1928-1987) als angeblich echte Arbeit des Pop-Art-Künstlers mit dem Namen "Red Marilyn, 1962" zum Verkauf über eine Galerie an. Ein Berliner Sammler, der in der Verhandlung als Nebenkläger auftrat, habe es gutgläubig für 770.000 Euro gekauft. "Von dem tatsächlich gezahlten Kauferlös von 500.000 Euro erhielt der Angeklagte 400.000 Euro", hieß es von der Staatsanwaltschaft.