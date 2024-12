Nach einem Brand in der Theodor Fontane-Grundschule in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) schaltet die Schule am Freitag in den Notbetrieb. Eltern werden gebeten, ihre Kinder wenn möglich zuhause zu lassen, sagte eine Sprecherin der Schule am Freitagmorgen dem rbb.

Kriminaltechniker der Polizei ermitteln nun zur Brandursache, teilte der Lagedienst der Polizei auf Nachfrage von Antenne Brandenburg mit. Das Feuer war am späten Donnerstagnachmittag ausgebrochen, während Eltern, Kinder und Lehrer ein Weihnachtsfest auf dem Gelände feierten. Im zweiten Obergeschoss der Schule gab es demnach eine kleinere Rauchentwicklung. Laut Polizei hat wahrscheinlich der Inhalt eines Mülleimers gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand.

In der Schule selbst mussten keine Klassenräume, sondern nur einzelne Fachräume abgesperrt werden. Hier kommt es teilweise noch zu Geruchsbelästigung.