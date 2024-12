Statistisch wird alle vier Minuten in Deutschland in eine Wohnung eingebrochen. Dabei machen Täter auch nicht an Weihnachten halt. Gerade über das Fest meldet die Brandenburger Polizei zahlreiche Attacken.

In Brandenburg sind nach Angaben der Polizei an den Weihnachtstagen zahlreiche Einbrecher unterwegs gewesen.

So hebelten an Heiligabend unbekannte Täter in Potsdam-Babelsberg die Terassentür eines Einfamilienhauses auf. In Groß Glienicke drangen Unbekannte am selben Tag über ein eingeschlagenes Kellerfenster in ein Wohnhaus ein. In beiden Fällen durchwühlten die Täter die Wohnräume nach Verwertbarem.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag brachen unbekannte Täter im Potsdamer Stadtgebiet in mehrere Wohnungen in Mehrfamilienhäusern ein. Mit Gewalt wurden Wohnungstüren geöffnet und die Räume nach Wertvollem durchsucht.

In allen Fällen waren die Bewohner nicht zu Hause. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.