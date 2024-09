Einen schnellen Fahndungserfolg kann die Polizei in Calau (Oberspreewald-Lausitz) verbuchen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Beamten am Morgen wegen eines Einbruchs gerufen worden. In einem Büro war offenbar Computertechnik gestohlen worden. Bei den Ermittlungen stellten die Polizisten allerdings auch ein Handy sicher, das offenbar den Einbrechern zuzuordnen war.

Noch während des Einsatzes sei ein bereits hinlänglich polizeibekannter Mann auf die Polizisten zugekommen, der sein Handy vermisste. Wie sich herausstellte handelte es sich dabei um das Gerät, das zuvor sichergestellt worden war. Der 27-Jährige habe daraufhin zugegeben, gemeinsam mit einem anderen Mann an dem Einbruch beteiligt gewesen zu sein. In der Nähe sei schließlich auch das Diebesgut gefunden worden, das in Taschen zur Abholung bereitgestellt worden war.