Dutzende beteiligen sich am "Gänsebraten-Verdauungslauf" im Grunewald

In Engel- oder Weihnachtsmannkostüm

Do 26.12.24 | 14:29 Uhr

Etwa Hundert Menschen haben sich in Berlin-Grunewald am zweiten Weihnachtsfeiertag zum traditionellen "Berliner Gänsebraten-Verdauungslauf" getroffen. Seit 24 Jahren findet der Lauf in Charlottenburg-Wilmersdorf statt. Das Motto ist laut Veranstaltern: "Laufen ist fast immer gesund und angebracht, erst recht, wenn mehr Pfunde durch die Weihnachtsfeiertage auf den Hüften landen, als angebracht ist".