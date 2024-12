Tipps für Berlin und Brandenburg - Diese Alternativen haben Weihnachtsmuffel an den Feiertagen

Mi 18.12.24 | 09:54 Uhr

Bild: imago images / Zoonar.com/Evgenii Lashche

Falls Sie den Braten nicht riechen können: Sie sind nicht allein. So herzerwärmend das Fest für die meisten sein mag, nicht wenige schreckt der Gedanke an Familienkrach unterm Tannenbaum und lauwarme Würstchen ab. Hier ein paar Alternativen.

Feiern

Konzerte

Blick nach Brandenburg

Blicken wir nach Brandenburg: In Potsdam können sie am 25. Dezember im Waschhaus zu "Road to Havelbeats" die Festtagskilos in Angriff nehmen. Mehrere House- und Techno-DJs legen auf, zum Beispiel Lexy & K-Paul. Die Stadtteilkneipe Nowawes dreht am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages wieder zum Punkrocktresen auf. Im Gutenberg100 können Sie sich dann am zweiten Weihnachtsfeiertag beim Karaoke austoben. Suchen Sie weiter: Im Haus der Offiziere in Brandenburg an der Havel können Sie am späten Heiligabend auf der "großen XMas Party" tanzen. Oder Sie gehen an Heiligabend ins Cottbuser Bebel: Dort gibt's ab 22 Uhr wieder den "Schönen heiligen Tanzabend" - die Veranstalter werben mit einem "Entkommen vom Familienkrach". Oder Sie tanzen an Heiligabend auf der "Endstation Heimat" m Bunten Bahnhof Cottbus, Beginn: 22 Uhr. Eine alternative Weihnachtsfeier für diejenigen, die die Feiertage ohne familiäre Verpflichtungen verbringen möchten. Im Gladhouse, präsentiert Radioeins am 25. Dezember wieder "Die schöne Party". Frankfurt (Oder) wartet am gleichen Abend mit der Party "Ho ho Homecoming" im Kamea-Club und der Eventarena auf. In der "Inselhalle" in Eisenhüttenstadt können Sie am 25.12. zum "Woanders mal tanzen" stranden. Und im Klubhaus in Ludwigsfelde findet am erste Weihnachtsfeiertag die "Weihnachten verboten!"-Party mit gepflegtem Großraumdisco-Sound statt – vielleicht genau das Richtige, wenn man sich vorher bei den Festtagsbraten-Gesprächen mit der Familie eingeschnürt gefühlt hat.

Kürzliche Umfrage: Zwei Monate vor Heiligabend freuten sich mehr als die Hälfte der Erwachsenen auf Weihnachten. 11 Prozent aber überhaupt nicht - gehören Sie zu denen?. | Bild: Shotshop

Gucken

Weihnachten im Museum? An Heiligabend haben viele geschlossen, aber an den Feiertagen haben mehr Ausstellungen geöffnet, als Sie vielleicht denken. Am 25. und 26. Dezember sind das in Berlin zum Beispiel alle Staatlichen Museen, mit Öffnungszeiten wie ansonsten an einem normalen Sonntag. Hier finden Sie alle laufenden Ausstellungen, aus denen Sie sich Ihre liebste herauspicken können. Vielleicht einen Blick übers weihnachtliche Berlin? Die Dachterrasse des Humboldt-Forums hat am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag geöffnet. Außerdem unter anderem ansteuerbar: das C/O Berlin, das Deutsche Spionagemuseum (beide auch am 24.12.), das Jüdische Museum, die Berlinische Galerie, das Futurium, das Technikmuseum und das Naturkundemuseum (beide am 26.12.). Sonderöffnungszeiten an den Feiertagen finden Sie auf berlin.de.

Das Cottbuser Dieselkraftwerk | Bild: Bildagentur-online

Erlebnisse im Großformat

Auch in Brandenburg geht Gucken: In Senftenberg zum Beispiel können Sie an beiden Feiertagen das Schloss besichtigen, samt der Kunstsammlung Lausitz, mit mehr als 2.500 Werken, von mehr als 130 Malerinnen und Malern, Graphikern und Bildhauern, alle mit Bezug zur Lausitz. Auch die Ausstellungen des brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst lohnen sich: Im Cottbuser Dieselkraftwerk etwa sind großformatige Gemälde der Dresdner Künstlerin Christina Schlegel zu sehen, die die DDR erst verließ und später wieder in ihre Heimatstadt zurückkehrte. Außerdem eine Werkschau des Druckgrafikers Conrad Felixmüller, der die Umwälzungen nach dem Ersten Weltkrieg mit besonderem Blick festhielt. Beides geöffnet am 26. Dezember. Dann können Sie auch die Ausstellungen im dazugehörigen Packhof und der Rathaushalle in Frankfurt (Oder) anschauen: moderne Holzschnitte, Sezessionistinnen aus Dresden oder auf wie viele verschiedene Arten man Winterlandschaften darstellen kann. Interesse? Bemerkenswerte Fotos können Sie im Potsdam Museum betrachten: Die Sonderausstellung "LUFT | BILD | Potsdam" zeigt die Stadt von oben, aufgenommen aus Flugzeugen, Zeppelinen und Satelliten. Außerdem gibt es den havelländischen Impressionisten Karl Hagemeister im Programm, geöffnet am 25. und 26. Dezember von 12 bis 18 Uhr. Das Minsk in Potsdam zeigt eine Ausstellung des Künstler Noah Davis (1983-2015). Davis war ein afroamerikanischer Maler und Installationskünstler, der für seine melancholischen Darstellungen schwarzer Figuren in alltäglichen Szenen bekannt wurde - trotz seines frühen Todes hat er über 400 Kunstwerke hinterlassen. Hier können Sie am 24. Dezember von 10 bis 15 Uhr und an den beiden Feiertagen von 10 bis 19 Uhr rein. Im ansonsten sehr gut besuchten Potsdamer Museum Barberini haben Sie an den Feiertagen ebenfalls mehr Platz für sich: Am 24. Dezember ist es von 10 bis 15 Uhr geöffnet, an den Feiertagen jeweils von 10 bis 19 Uhr. Momentan im Angebot: Ein Rebell der Moderne und ein etwas anderer Impressionismus.

Kino

Der Kinosaal wird zum Wohnzimmer: Für viele Vorstellungen dürften Sie problemlos noch Karten kriegen. Auch während der Festtage haben die meisten Kinos geöffnet. Eine Auswahl für Berlin finden Sie hier. Eine Besonderheit: Das Weihnachtsfilmfestival im Kreuzberger Moviemento - diesmal mit 15 animierten Kurzfilmen. Was läuft in Brandenburg? Im altehrwürdigen Kino Weltspiegel in Cottbus zum Beispiel können Sie sich an Heiligabend unter anderem Disneys "Mufasa“ reinziehen, die Fortsetzung des "König der Löwen"-Realfilm-Remakes. Den sehen Sie auch im Thalia in Potsdam, ebenso wie das neue Biopic "Freud - jenseits des Glaubens" mit Anthony Hopkins. Das CineStar in Frankfurt (Oder) wartet mit vergleichbarer Unterhaltungsware auf, ebenso das UCI-Kino in Potsdam. Ja ja, wir bitten um Entschuldigung: Mit der Veröffentlichung dieser Zeilen ist das mit dem "Geheimtipp" Kino dann wohl gegessen. Apropos Geheimtipp, die Jugendhilfe Cottbus veranstaltet am 24. Dezember um 14 Uhr wieder das "Weihnachtskino in der Kickerstube", es läuft allerdings ein (kindgerechter) Weihnachtsfilm, müssen wir vorausschicken. Es wird auch einen Überraschungsgast geben, der sich qua seines Berufs in der Kickerstube wohlfühlen dürfte.

Bühne in Berlin

Auf zum Tanz: Wenn Sie Lust auf Ballett haben - für "Bovary" in der Deutschen Oper gibt es am 25.12. noch Karten - jedenfalls gab es sie, als dieser Text entstand. Auf Schwanensee-Tickets haben Sie auch in diesem Jahr wieder keine Chance. Der Kanadier Robert Lepage inszeniert für Sie an beiden Weihnachtsfeiertagen "Glaube, Geld, Krieg und Liebe" an der Schaubühne. Am Anfang hatten Lepage und das Ensemble nur ein Kartenspiel aus Ausgangspunkt. Daraus entwickelten sie gemeinsam ein Stück über die ganz großen Linien. Ausnahmsweise gibts sogar noch ein paar Karten. Am Berliner Ensemble wirds an beiden Feiertagen klassisch: Brechts "Die Dreigroschenoper" (Restkarten) und Arthur Millers "Tod eines Handlungsreisenden" - falls Sie sich die immer mal vorgenommen aber am Ende doch nicht gesehen haben. Am Maxim-Gorki-Theater läuft "Vatermal" von Hakan Savas Mican, das Stück handelt von dem jungen Arda, der dem Tode nah über sein Leben, seine Familie und den abwesenden Vater reflektiert. Therapeutisch: Nach diesem spektakulär bescheidenen Jahr (es folgte auf ein bereits bescheidenes Vorjahr und das Jahr davor) empfiehlt sich vielleicht wieder ein Gang zu Chefdeuter Wladimir Kaminer: Der Autor beschert uns am 24.12. in der Volksbühne wie gewohnt "Weihnachten und das geheimnisvolle Leben der Deutschen", nach dem Jahresrückblick gehts zu Kaminers Disko in den Roten Salon. So lassen sich diverse böse Geister und Jahre sicher restlos austreiben. Weil es den Rahmen sprengen würde: Für alles Weitere schlagen wir Ihnen die Liste auf berlin.de vor - die Gefahr, dass wir Ihnen angesichts der Fülle an Möglichkeiten ein Juwel vorenthalten haben, erscheint uns übermächtig.

Sydney? Nicht ganz: das Hans-Otto-Theater in Potsdam. | Bild: Schoening

Bühne in Brandenburg

In Brandenburg ist das Angebot auf den Brettern übersichtlicher: Das Staatstheater Cottbus etwa bietet Ihnen in diesem Jahr den musikalisch eingängigen "Freischütz" am 25.12. - aber mal etwas moderner, er spielt in der Gegenwart. Für die Kleinen gibts am zweiten Weihnachtsfeiertag "Die Bremer Stadtmusikanten". "Schwanensee" am zweiten Feiertag? Nette Idee - ausverkauft. An den Uckermärkischen Bühnen Schwedt können Sie am Heiligabend um 14 Uhr das Märchen "Tischlein deck dich" auf Deutsch und Polnisch erleben. Am 26. Dezember spielen sie Tschechows Tragikomödie "Der Kirschgarten" - in der Übersetzung von Thomas Brasch. Im großen Haus des Hans-Otto-Theaters in Potsdam erwartet Sie am 25.12. David Bowies Musical "Lazarus" (schnell sein), tags darauf zweimal Michael Endes Kreativgewitter "Der satanärchäololügenialkohöllische Wunschpunsch" (nicht nur für Kleine). Und im ehemaligen Wasserwerk in Strausberg zeigt "Die Andere Welt Bühne" am 25. und 26.12. Teil 3 der Strausberg-Saga "Anschluss im Abseits". Der spielt in den Jahren nach 1938 und warnt nicht nur vor den Gefahren des Totalitarismus - sondern verspricht auch "ein sauwitziges Stück Strausberger Eigenart" zu sein.

Alles ist erleuchtet - jedenfalls ausnahmsweise im Botanischen Garten. | Bild: ABB

Weihnachten schon, aber mit anderer Gesellschaft

Tiere und Palmen werden Sie nicht fragen, wie es denn so im Job läuft, wann Sie nun endlich ein Enkelkind zeugen oder warum Sie immer noch nicht "O Du Fröhliche" singen wollen. Denen ist Weihnachten egal. Aber eine schöne Lichtshow gibt es trotzdem, das ist doch was. Sie könnten in den Botanischen Garten gehen, nunmehr der "Christmas Garden Berlin", am 25. und 26. Dezember von 16:30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Tickets sollte man sich vorher online kaufen. Auch der Tierpark Berlin ist erleuchtet - inklusive Eislaufbahn vor dem Schloss Friedrichsfelde. Falls Ihnen die Atmosphäre dort ein bisschen zu festlich sein sollte, fliehen Sie einfach ins Giraffenhaus. Ihnen wird am 25. und 26. Dezember von 9 bis 16 Uhr Audienz gewährt, an Heiligabend nur bis 14 Uhr. Die Tiere im Berliner Zoo können Ihnen an den Feiertagen ebenfalls Zerstreuung und wortlose Gesellschaft bieten (9 bis 16:30 Uhr, Heiligabend bis 14 Uhr). An allen drei Tagen gibt es von 11 bis 12:30 Uhr eine geführte "Advent- und Weihnachtstour", Tickets am besten vorher online kaufen. Der Tierpark Cottbus hat an Heiligabend bis 17 Uhr geöffnet. Extra-Service: Wenn Sie nicht Ihrer Familie beim Mästen zusehen möchten, bieten wir Ihnen als Alternative niedliches Kleingetier. In der Biosphäre Potsdam können Sie am 25. Dezember (südostasiatische Schönhörnchen) und am 26. Dezember (Weissbüscheläffchen) deren Fütterung beiwohnen, jeweils um 11 Uhr. An Heiligabend haben die Tiere ihre Ruhe.

Breaking News: Wenn Sie ganz doll üben, können Sie das vielleicht irgendwann auch. Damit anfangen können Sie an Heiligabend. | Bild: dpa

Schmecken und Recken

In Berlin zuhause und so gar keine Lust auf Weihnachtsbraten, Würstchen, Kartoffelsalat, Klöße? Dann könnte für Sie der Treffpunkt Kotti interessant sein. Dort startet an Heiligabend, am 25. und 26.12. jeweils um 11:30 und 15:30 Uhr die Food-Tour "Kreuzberg kulinarisch", mit fünf Kostproben auf dem Weg - und Einsichten, was das Essen über das Viertel aussagt. Alternativ könnten Sie auch zu den gleichen Zeiten bei den Hackeschen Höfen anfangen, dann eben häppchenweise drei Stunden durch Mitte. Wollen Sie mal ausprobieren, wie sich Breakdance anfühlt? An Heiligabend haben Sie um 17:30 Uhr die Gelegenheit, es gibt einen Tanzworkshop im DNA-Art-Club in der Alten Münze in Mitte, zehn Minuten früher da sein. Bereits um 17:15 Uhr startet ein Reggaeton-Tanzkurs an gleicher Stelle.

An Heiligabend gehts nur bis spätestens 15 Uhr - aber an den Weihnachtsfeiertagen haben Sie durchaus mehr Auswahl in den Berliner Schwimmbädern. | Bild: Berlin

Abtauchen

So frei ist die Bahn im Winter vermutlich nur selten: Ziehen Sie durch, viele Schwimmbäder in der Region haben an Weihnachten geöffnet. In Berlin sind es an Heiligabend bis zum frühen Nachmittag neun Hallen, beispielsweise Stadtbad Schöneberg, Wilmersdorf oder das Bad im Märkischen Viertel. In Brandenburg beispielsweise das Hallenbad in Frankfurt (Oder) bis 13 Uhr, die Lagune in Cottbus bis 20 Uhr, das Stadtbad Hennigsdorf bis 14 Uhr und das Freizeitbad Lauchhammer bis 15 Uhr. Die meisten Bäder haben an Heiligabend allerdings geschlossen. An den beiden Weihnachtsfeiertagen haben Sie fast überall mehr Möglichkeiten. In Sauna und Therme könnten Sie sich ebenfalls entspannen, diese exotische Idee haben Sie aber wohl nicht alleine. An Heiligabend wäre eigentlich die größte Chance, sich einsam zu räkeln - aber da haben die meisten Thermen und Saunen in der Region eh geschlossen. An den beiden Feiertagen sieht es dann wieder besser aus.

Die Öffnungszeiten im Überblick: (Wenn Ihnen die Öffnungszeiten in der rbb|24-App nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.)

Geöffnete Schwimmbäder in Berlin 24. Dezember Schwimmhalle Fischerinsel 7 - 12 Uhr Stadtbad Charlottenburg 6:30 - 13:30 Stadtbad Lankwitz 8 - 14 Stadtbad Märkisches Viertel 8 - 15 Stadtbad Schöneberg 9 - 14 Kombibad Spandau Süd 6:30 - 13:30 Kombibad Seestraße 6:30 - 14 Stadtbad Wilmersdorf I 8 - 15 Schwimmhalle Allendeviertel 6:30 - 13:45 25. Dezember Kombibad Gropiusstadt 8 - 16 Kombibad Spandau Süd 10 - 16:30 Europasportpark (SSE) 9 - 17 Schwimmbad Allendeviertel 10 - 17 Schwimmhalle Fischerinsel 8 - 15 Schwimmhalle Weigel-Platz 7:30 - 14:30 Schwimmhalle Kreuzberg 6:30 - 13 Stadtbad Charlottenburg 6:30 - 13 Stadtbad Lankwitz 10 - 18 Stadtbad Neukölln 10 - 17:30 Stadtbad Schöneberg 10 - 18 Stadtbad Spandau-Nord 6:30 - 13:30 Stadtbad Tempelhof 6:30 - 14 Stadtbad Wilmersdorf I 8 - 15 26. Dezember Europasportpark (SSE) 9 - 17 Kombibad Gropiusstadt 8 - 16 Kombibad Spandau Süd 6:30 - 16:30 Schwimmbad Allendeviertel 10 - 17 Schwimmhalle Weigel-Platz 7:30 - 14:30 Schwimmhalle Kreuzberg 6:30 - 13 Stadtbad Charlottenburg 6:30 - 13:30 Stadtbad Lankwitz 10 - 18 Stadtbad Neukölln 10 - 17:30 Stadtbad Schöneberg 10 - 18 Stadtbad Spandau-Nord 6:30 - 13:30 Stadtbad Tempelhof 6:30 - 14 Stadtbad Wilmersdorf I 8 - 15 Kombibad Seestraße 6:30 - 14 Stadtbad Mitte 8 - 14 Schwimmhalle Finckensteinallee 8 - 16 Schwimmhalle Sewanstraße 8:30 - 15:30 Schwimmhalle Saewkow-Platz 10 - 17 Schwimmhalle Buch 10 - 17 Schwimmhalle Märkisches Viertel 8 - 15

Geöffnete Schwimmbäder und Thermen in Brandenburg Inselbad Eisenhüttenstadt 25.12. und 26.12.: 9 - 19 Uhr Lagune Cottbus 24., 25., 26.12.: 10 - 20 Uhr Blu Potsdam 24.12., 25.12.: 6:30 - 21:30 Uhr 26.12.: 7:30 - 21:30 Uhr Kiezbad am Stern Potsdam 24.12.: 6:30 - 21:30 Uhr 25.12., 26.12.: 8 - 18 Uhr Hallenbad Frankfurt (Oder) 24., 25., 26.12: 9 - 13 Uhr Naturtherme Templin 25.12. und 26.12.: 9 - 21 Uhr SaarowTherme 25.12.: 13 - 23 Uhr 26.12.: 10 - 23 Uhr Spreewald-Therme Burg 24.12.: 9 - 16 Uhr 25.12.,26.12.: 9 - 22 Uhr Fontane-Therme Neuruppin 25.12, 26.12.: 12 - 22 Uhr SteinTherme Bad Belzig 25.12.,26.12.: 10 - 21 Uhr Alle anzeigen

Egal wie langsam Sie sind: Beim Gänsebraten-Verdauungslauf lacht Sie niemand aus - gibt's inzwischen seit über 20 Jahren. | Bild: dpa

Rennen, Schlittern, Bowlen