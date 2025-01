Pro-Gaza-Protest in Hörsaal der Alice-Salomon-Hochschule

Mehrere Menschen haben am Montag einen Hörsaal der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin-Hellersdorf blockiert. Wie eine Sprecherin der Hochschule dem rbb sagte, seien etwa 40 bis 50 Menschen an der Aktion beteiligt. Die Hochschulleitung suche derzeit das Gespräch mit den Protestierenden.

Bislang sei alles friedlich und es habe keine Sachbeschädigungen gegeben, hieß es von der Hochschule. Grund für eine Anzeige bestehe aus Sicht der Leitung bisher nicht. Man suche zunächst den Dialog mit den beteiligten Personen.

Hinter der Aktion steht offenbar eine Hochschulgruppe, die gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen protestieren. Auf Plakaten vor Ort war "Free Palestine" zu lesen.