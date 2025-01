Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar sind in Berlin zahlreiche Veranstaltungen geplant. Bereits am Sonntag hatte der Landesverband Deutscher Sinti und Roma zu einem Gedenken in die Gedenkstätte Zwangslager Berlin-Marzahn eingeladen. Am Berliner Holocaust-Mahnmal wurden am Sonntagnachmittag in stillem Gedenken Kerzen entzündet.



Am Montag wollen unter anderem Berliner Fußballvereine am Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald einen Kranz niederlegen (10 Uhr). Das Bezirksamt Mitte lädt zum Gedenken an den Gedenkort Güterbahnhof Moabit ein (10 Uhr).

Um 18 Uhr findet erneut die Gedenkveranstaltung "Erinnern für die Zukunft" am Museum Lichtenberg statt. An die Giebelwand des Stadthauses werden über 300 Namen von aus Lichtenberg und Hohenschönhausen vertriebenen und ermordeten Jüdinnen und Juden projiziert. Sie werden bis in die Morgenstunden des 28. Januar 2024 zu lesen sein.

Am Abend findet zudem ein Gedenkgottesdienst in der Französischen Friedrichstadtkirche statt (19 Uhr). Ab Sonnenuntergang soll das Brandenburger Tor mit dem Schriftzug der internationalen Gedenkkampagne #WeRemember angestrahlt werden.

In der jüdischen Gemeinde zu Berlin gibt es am Abend zwei Veranstaltungen, unter anderem eine Bilderausstellung, sowie Gespräch und Lesung.

Das Erste sendet am Montagnachmittag um 15:55 Uhr die Sondernsendung "80 Jahre Befreiung des KZ Auschwitz" und eine Übertragung aus der Gedenkstätte in Polen. [Livestream Das Erste]