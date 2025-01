Nach dem Wasserrohrbruch an Silvester müssen sich Autofahrer, Tramnutzer und Anwohner der Seestraße in Berlin-Wedding auf monatelange Bauarbeiten rund um die Schadensstelle einstellen. Die Berliner Wasserbetriebe tauschen zwischen den Kreuzungen zur Togostraße und zur Afrikanischen Straße rund 270 Meter Leitung aus, wie ein Sprecher sagte.

Der Autoverkehr in Richtung Westen wird dabei einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. In der Gegenrichtung sollen an der Stelle hingegen sämtliche Fahrspuren befahrbar bleiben.

Der Straßenbahnverkehr bleibt rund um die Havariestelle vorerst komplett unterbrochen. Die Linien M13 und 50 fahren also aktuell nicht zwischen den Stationen Osloer Straße und Virchow-Klinikum. Wie lange die Tramstrecke gesperrt bleibt, blieb zunächst offen.