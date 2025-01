In Märkisch-Oderland ist die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. Die hochansteckende Viruserkrankung für Rinder und Schweine trat in einem Hönower Tierbetrieb auf. Nun müssen elf Wasserbüffel getötet werden.

In einem Tierhalterbetrieb mit Wasserbüffeln in Hönow in Märkisch-Oderland ist die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. Das bestätigte die Kreisverwaltung dem rbb-Studio Frankfurt am Freitagmorgen.

Drei Wasserbüffel sind am Donnerstag verendet, wie Landesagrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) am Vormittag in Potsdam sagte. Daraufhin wurde nach rbb-Informationen ein totes Tier im Landeslabor Brandenburg und von den Tierseuchen-Experten des Friedrich-Löffler-Instituts untersucht.