Seit dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche wurden in Brandenburg und Berlin teilweise drastische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Nicht jede Maßnahme stößt auf Verständnis.

Jürgen Teudt, einer der von harten Maßnahmen betroffenen Landwirte, dessen gesamter Ziegen-, Schaf- und Rinderbestand getötet werden musste, äußerte Zweifel an dem Vorgehen. Er hätte sich in der Situation ohnmächtig ausgeliefert gefühlt und wäre dafür, dass in Zukunft anders reagiert werden kann, sagte er dem rbb: "Diese Gesetze stammen aus einer Zeit, in der es noch keine Schnelltests gab."

In der Begründung für die Maßnahmen heißt es unter anderem: "Die getroffenen Maßnahmen sind gesetzlich vorgeschrieben und erforderlich. Ein milderes Mittel zur Erreichung der vorgenannten Ziele ist nicht erkennbar. Die Anordnungen sind geeignet, die Tierseuche frühzeitig zu erkennen und für den Fall des Auftretens, der Verbreitung entgegenzuwirken."

Als am 10. Januar die Maul- und Klauenseuche auf einem Hof in Hönow bei Wasserbüffeln festgestellt wurde, reagierten die Verantwortlichen des Landkreises Märkisch-Oderland mit einer Allgemeinverfügung. Diese sieht verschiedene Schutz- und Beobachtungszonen vor, definiert Handlungsrichtlinien und legt Maßnahmen für betroffene Betriebe fest.

Am 10. Januar wurde in Brandenburg die Maul- und Klauenseuche entdeckt. Das hat massive Auswirkungen in der ganzen Region. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Weil Tieds Hof in Schöneiche (Oder-Spree) Futter von dem mit MKS-betroffenen Betrieb in Hönow erhalten hatte, mussten alle seine Paarhufer vorsorglich gekeult werden. Jetzt stehen nur noch die Ponys auf der Grünfläche.

In der Allgemeinverfügung heißt es im Begründungsteil dazu: "Alles, was einmal mit einem infizierten Tier in Berührung gekommen ist, kann zur Verschleppung der Seuche beitragen – Personen und Tiere (einschließlich Katzen, Hunde, Geflügel und Ungeziefer) sowie Fahrzeuge, Geräte und Futtermittel."

Und doch bleiben bei Jürgen Tiedt Zweifel an dem drastischen Vorgehen. Wie der Landkreis Oder-Spree am Donnerstag auf seiner Website mitteilte, waren die Tiere nicht infiziert: "Die Ergebnisse der klinischen, virologischen und serologischen Untersuchungen des Kontaktbestandes in Schöneiche sind negativ."