Seit dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg ist die Unsicherheit in der Agrarbranche groß. Jetzt soll ein Impfstoff produziert werden - und das schon sehr bald.

Am 10. Januar wurde in Brandenburg die Maul- und Klauenseuche entdeckt. Das hat massive Auswirkungen in der ganzen Region. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Bislang ist bei einer Büffelherde in Hönow (Märkisch-Oderland) die Maul- und Klauenseuche nachgewiesen worden. Weitere Fälle in anderen Tierbeständen gab es nicht. Die Untersuchungen von Proben dauern aber an.

Der Impfstoff werde für den Fall einer weiteren Ausbreitung der Seuche oder für den Fall des Auftretens in anderen Regionen Deutschlands als mögliche Bekämpfungsmaßnahme vorrätig gehalten, hieß es. Die Kosten teilten sich die Bundesländer.

Wie das FLI erklärte, lagern in der Impfbank tiefgekühlt konzentrierte Mengen abgetöteter MKS-Viren in verschiedenen Varianten (Serotypen). Daraus werden bei Aktivierung der Impfbank gebrauchsfertige Flüssigimpfstoffe hergestellt, abgefüllt und an die Länder ausgeliefert. Das FLI als Forschungseinrichtung für Tiergesundheit teilte weiter mit, dass es auch nach einer Impfung Handelsrestriktionen für Klauentiere in der EU gebe.