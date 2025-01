Die beiden Standorte befinden sich innerhalb der sogenannten Überwachungszone, die nach dem Ausbruch der MKS in Hönow (Märkisch-Oderland) am Freitag vorsorglich vom Landkreis Märkisch-Oderland eingerichtet wurde und einen Radius von zehn Kilometern umfasst.

Zwei Standorte eines Milchviehbetriebs in Werneuchen (Barnim) müssen derzeit täglich 33.000 Liter entsorgen. Grund sei die tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung im Zusammenhang mit der Maul-und Klauenseuche (MKS), sagte der Geschäftsführer des Landesbauernverbands Brandenburg, Denny Tumlirsch, am Dienstag dem rbb.

Der Betrieb gehört dem Agrarunternehmer Vincent Overmars aus Bernau bei Berlin. Er kann die Milch seiner rund 1.300 Kühe vorerst nicht mehr bei den Molkereien abliefern. Damit sei ein finanzieller Schaden von rund 16.000 bis 18.000 Euro am Tag verbunden, sagte der Landwirt am Dienstag dem rbb. Er habe eine Problem damit, dass die Überwachungszone nun für minimal 30 Tage gilt. "Auch wenn jetzt kein neuer Fall mehr gefunden wird, mir ist jetzt 30 Tage verboten wurden, dass ich die ilch ausliefere", so Overmars.

Das Problem sei, dass das Virus in tierischen Produkten bleibe, sagte Denny Tumlirsch vom Landesbauernverband dem rbb. " Das heißt, in Rohmilch ist dieses Virus da. Deswegen darf ich Rohmilch nicht verbringen. Wenn die Milch pasteurisiert ist, ist das völlig unerheblich. Aber solange das Rohmilch ist, ist das potentiell gefährlich. Auch wenn ich in dem Betrieb oder in dem Bestand erst mal gar keinen Nachweis davon habe", so Tumlirsch.