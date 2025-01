Polizist bei Einsatz in Lauchhammer getötet

Ein Polizist aus Sachsen ist bei einem Einsatz in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) getötet worden. Der Beamte wurde am Dienstagvormittag von einem Auto überfahren, das er kontrollieren wollte, wie die Brandenburger Polizei mitteilte. Obwohl ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, erlag der 32-Jährige seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Seine Kollegen konnten drei Tatverdächtige festnehmen, deren Identitäten noch geklärt werden müssen. Ein Gutachter der Dekra war bereits vor Ort. Nun müsse geklärt werden, ob es ein Unfall war oder der Fahrer mit Absicht gehandelt hat, so die Polizei.

Ausgangspunkt des Einsatzes der sächsischen Polizei in Brandenburg waren länderübergreifende Fahndungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Kfz-Kriminalität.