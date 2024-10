In der Kirche sollen sich künftig Mitglieder der Blaulichtfamilie – dazu gehören Polizisten, Rettungskräfte, Soldaten und Feuerwehrleute – zu Trauergottesdiensten, Hochzeiten, Taufen, Lesungen und Konzerte treffen.

Die kleine Dorfkapelle in Ganz bei Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) ist recht unscheinbar – und dennoch ist sie ganz besonders. Denn die Gutskapelle ist die erste Blaulichtkirche Deutschlands. Wochenlang wurde sie umgestaltet, am Samstag wird sie nun eröffnet.

Bereits im Juni war in Ganz ein Blaulichtverein gegründet worden. Er ist auch der Träger der Blaulichtkirche. Zu den Gründungsmitgliedern zählt auch Kreisbrandmeister Olaf Lehmann, der von Beruf Polizist ist: "Wir als Verein verstehen uns als offene Gemeinschaft, verbunden durch das Blaulicht und den Auftrag, der Gesellschaft zu dienen." Der Verein wolle auch die Beziehungen zwischen den verschiedenen Blaulichtorganisationen pflegen. Das Mitmenschliche sei ein Hauptanliegen des Vereins, so Lehmann weiter. "Das ist der erste Ort in Deutschland, den man als Blaulichtkirche für alle Einheiten hat", ergänzt Polizist Axel Redepenning.

"Mit der Blaulichtkirche Ganz wird es künftig bei uns einen besonderen und würdevollen Ort geben, der all das bündelt, um was es geht: Nämlich um den Einsatz des eigenen Lebens für die Gemeinschaft", erklärt Landrat Ralf Reinhardt: "Das verdient unseren allergrößten Respekt und einen Ort, an dem sich die Blaulichtfamilie versammeln und innehalten kann, wo aber auch Begegnungen möglich sind."

Nach vielen intensiven Gesprächen sei in der Blaulichtfamilie von Ostprignitz-Ruppin der Gedanke gereift, einen besonderen Ort zu schaffen, der nicht nur dem Gedenken an die Opfer von Blaulicht-Einsätzen dienen soll, sondern auch auf vielfältige Weise den Respekt und die Dankbarkeit für die Arbeit aller Einsatzkräfte zum Ausdruck bringt, teilte der Landkreis mit.