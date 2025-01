Toter in Beelitz: Staatsanwaltschaft geht von Fremdverschulden aus

Nach einem Brand in Beelitz wurde ein Toter gefunden - zu ihm liegen jetzt erste Obduktionergebnisse vor. Das erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Potsdam. "Es gibt zureichende Hinweise für ein Fremdverschulden", hieß es am Dienstag.



Die Behörde führe daher ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Genauere Angaben zum Obduktionsbericht wollte der Sprecher nicht machen, auch nicht zur Identität des Opfers.