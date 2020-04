Alt-West-Berlinerin Donnerstag, 30.04.2020 | 15:49 Uhr

Ich las, dass man vor leeren KH stehe - vor allem in Brandenburg, und dass man jetzt händeringend die Leute mit den geplanten OPs wirder herholen möchte.... um Kurzarbeit in den KH zu vermeiden.



Vielleicht könnte man das EvB in Potsdam ja dort einziehen lassen, und die Pflegeheime in PM (Werder). Dort könnte man dann mal gründlich sauber machen, und nachher geordnet die Gesunden wieder herholen. Natürlich nur mit gesundem Personal mit MUNDSCHUTZ, der ja leider keine Vorschrift ist in Altenheimen.



Hätte hätte Fahrradkette....