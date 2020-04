Im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO) sind bislang bei acht Trägern von Pflegeeinrichtungen Corona-Infektionen bestätigt worden. Betroffen seien sowohl Pflegebedürftige als auch Mitarbeitende, sagte eine DWBO-Sprecherin am Donnerstag in Berlin. Am Mittwoch war in Potsdam-Hermannswerder ein größerer Corona-Ausbruch in einem Diakonie-Pflegeheim bekannt geworden. 38 der 80 Bewohner und fünf Mitarbeitende wurden positiv getestet.

In Berlin und Brandenburg sind den Angaben zufolge 91 ambulante, 113 stationäre Pflegeeinrichtungen, 70 Tagespflegen und 15 Seniorenstätten Mitglied im Diakonischen Werk.