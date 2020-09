Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen in Brandenburg ist drastisch gestiegen und so hoch wie seit über vier Monaten nicht mehr. Nach offizieller Zählung kamen von Donnerstag auf Freitag 42 neue Infektionen hinzu, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam mitteilte.

Sechs Covid-19-Patienten werden laut Ministerium derzeit im Krankenhaus behandelt, zwei mehr als am Tag zuvor. Kein Patient davon werde künstlich beatmet. Derzeit gelten in Brandenburg geschätzt 224 Menschen als aktiv erkrankt, was einem Anstieg von 34 innerhalb eines Tages entspricht. Als genesen gelten etwa 3.829 Patienten, acht mehr als am Donnerstag.

Seit März haben sich insgesamt 4.226 Brandenburger mit dem Virus infiziert, 173 Patienten starben. Zuletzt gab es im Mai 40 neue Ansteckungen oder mehr an einem Tag - am 6. Mai 40, am 2. Mai 44. Der bisher höchste Wert waren 187 neue Infektionen am 3. April.